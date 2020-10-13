Житель Борисова силой требовал у приятеля вернуть долг

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин подозревается в принуждении к исполнению долговых обязательств. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На минувшей неделе в Борисовское РУВД с заявлением обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что его товарищ с применением насилия потребовал вернуть долг их общей знакомой. "За несколько месяцев до инцидента потерпевший попросил знакомую одолжить ему Br150, та не отказала. Спустя время и после долгих уговоров борисовчанин вернул Br100, а вот Br50 остались. Недовольная сложившейся ситуацией девушка рассказала о своей проблеме общему знакомому, 18-летнему уроженцу Докшицкого района. Именно после этого диалога молодой человек решил - раз приятель не отдает деньги, их нужно выбить ", - рассказали в УВД.

Потерпевший спокойно согласился на разговор и пришел на встречу, не чувствуя никакой опасности. Только быстро об этом пожалел: подозреваемый нанес не менее 10 ударов по голове и потребовал вернуть долг. Только уже вместо Br50 называлась сумма в два раза больше.

Подозреваемый задержан, следователи дали правовую оценку его действиям. Возбуждено уголовное дело по факту принуждения к выполнению договорных обязательств, совершенное с применением насилия.-0-