Житель Борисова украл у родственников бензокосу - возбуждено уголовное дело

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова украл у родственников бензокосу, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"С заявлением о краже в оперативно-дежурную службу обратилась 38-летняя борисовчанка. Женщина сообщила о том, что из частного дома пропало имущество. Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили соседей, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Установлено, что неизвестный ночью разбил окно и проник в дом. Предметом преступного посягательства выбрал дорогостоящую бензокосу", - рассказали в УВД.

Как призналась заявительница, поначалу подозрение пало на родственника супруга, однако тот сознаваться не стал. В результате оперативники вышли на след покупателя краденного, а затем и на продавца. Им и оказался тот самый родственник.

Мужчина сознался. Бензокосу он сбыл, выручив Br30, которые потратил на спиртное.

К слову, фигурант уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. И практически всегда по одной и той же причине: зарился на чужое. В этот раз мужчина решился на кражу у своих родственников. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.-0-