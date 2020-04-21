21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района из ревности поджег сарай соседа, сообщили БЕЛТА в МВД.

Недавно в милицию Борисова поступило сообщение о пожаре - горела деревянная хозпостройка в одной из деревень района. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Рассматривая версию поджога, правоохранители установили круг возможных подозреваемых. В поле зрения попал сельчанин - знакомый погорельца. Свою вину он не отрицал и признался, что поджог совершил из-за ревности.

В Борисовском РУВД рассказали, что утром супруга мужчины уехала с другом семьи по делам, однако к полуночи женщина домой не вернулась. Супруг, приревновав ее к соседу, решил сходить за женой сам. Дверь ему не открыли, поэтому он зажигалкой поджег сарай и ушел домой.

Огонь увидела местная жительница, которая рано утром шла на работу, и разбудила хозяина. Пожар удалось потушить своими силами.

Следователи возбудили уголовное дело за повреждение чужого имущества, совершенного общеопасным способом.-0-

Фото МВД