Житель Борисовского района обворовывал своих односельчан

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района проникал в жилища своих односельчан и обворовывал их. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В декабре минувшего года в милицию обратился 58-летний житель деревни Дроздино Борисовского района. Мужчина сообщил, что на территории его домовладения побывали неизвестные. Затем с разницей в несколько часов в правоохранительные органы поступило три аналогичных заявления. Выяснилось, что во всех случаях злоумышленник проникал в дома одинаково - вынимая стекла из окон. С собой забирал практически все, что попадалось на глаза. В большинстве своем это были продукты питания и алкогольные напитки", - рассказали в УВД.

Оперативники вышли на след 42-летнего односельчанина заявителей. Подозреваемый нигде не работал, ранее судим не был. Сотрудники милиции нашли и изъяли большое количество похищенных им вещей. Что примечательно, хранить украденное по месту своего жительства он не рискнул. Всю добычу прятал в лесном массиве в самостоятельно сооруженной землянке.

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