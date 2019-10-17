Житель Борисовского района оплатил интернет-покупки картой своего коллеги

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района обвиняется в хищении денежных средств с платежной карты коллеги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

"Еще летом в милицию с заявлением обратился 34-летний борисовчанин, который сообщил, что неизвестный оплатил его картой покупки в интернет-магазине китайских товаров. За день мужчина получил около десяти сообщений о сделках на интернет-площадке. Он уверял, что никогда сам там ничего не заказывал, карточку к интернет-приложению магазина не привязывал", - рассказала Надежда Ерашова.

При расследовании выяснилось, что в июне потерпевший попросил 20-летнего коллегу приобрести алкоголь, а поскольку наличных денег не было, отдал свою банковскую карточку. Парень купил спиртное, но еще и сфотографировал карту со всеми реквизитами. Спустя несколько недель воспользовался данными карты. В день зарплаты он с помощью имеющихся реквизитов оплатил покупки рыболовных снастей, одежды и аксессуаров. Общая сумма обновок составила Br169.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители напоминают о безопасном использовании банковских карт, ни при каких обстоятельствах не передавать карточку третьим лицам, не сообщать пин-код и не хранить его вместе с карточкой. Также никому не сообщать трехзначный код безопасности, потому что человек, обладающего им, сможет перевести деньги с карты или оплатить ею любую покупку в интернет-магазине. В целях безопасности рекомендуется подключить услугу sms-информирования, которая позволит контролировать состояние счета в режиме реального времени.-0-