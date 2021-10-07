7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисовского района полгода обворовывал дачу соседа, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Группу информации и общественных связей Борисовского РУВД.
В оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции Борисовского РУВД с заявлением обратилась 45-летняя жительница Борисова. По ее словам, с мая неизвестные проникали на дворовую территорию дачного дома в деревне Метча и похищали строительные материалы, рубероид и автомобильные запчасти.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили причастность к краже 51-летнего сельчанина, проживающего в соседнем доме. Фигурант ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Как установили правоохранители, похищенное мужчина сбывал жителям деревни за символическую сумму, а все вырученные деньги тратил на алкоголь.
Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-