Житель Брагина продал на запчасти взятую в лизинг Audi

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагине мужчина продал лизинговую Audi, возбуждено уголовное дело за растрату, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году 29-летний житель Брагина приобрел по договору финансовой аренды подержанную Audi А8 почти за Br19 тыс. По соглашению с лизинговой компанией ему предоставлялась кредитная рассрочка платежей, а сама фирма оставалась полноправным владельцем иномарки до момента погашения займа. Это значит, что покупатель не имел права продавать авто кому-либо.

Вскоре после покупки мужчина уехал в Россию. Автомобиль передал бывшей жене, которая попала на нем в ДТП - съехала в кювет. Через несколько месяцев хозяин Audi перестал выплачивать рассрочку и продал машину на запчасти.

В итоге компания решила расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовала вернуть автомобиль. Когда стало известно о судьбе Audi, к решению вопроса подключили правоохранительные органы. В отношении жителя Брагина возбудили уголовное дело за растрату в крупном размере.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и уклонение от призыва на воинскую службу.-0-