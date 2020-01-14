Житель Брагинского района из ревности поджег автомобиль

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Брагина из ревности поджег автомобиль минчанина, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Гость из Минска обратился в оперативно-дежурную службу Брагинского РОВД и рассказал, что неизвестный проколол колеса и поджег его автомобиль. Минчанин приехал в райцентр познакомиться с родственниками своей девушки, уроженки Брагинского района.

В поле зрения правоохранителей попал ранее не судимый 36-летний местный житель, который встречался с девушкой заявителя до ее переезда в Минск. "Узнав, что бывшая возлюбленная приехала вместе с новым молодым человеком, парень не смог совладать с эмоциями", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома