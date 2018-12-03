Житель Брагинского района подозревается в убийстве односельчанина

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело пенсионера, жителя деревни Новая Иолча, с колото-резаными ранами обнаружили 2 декабря в 22.20 в его доме. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, воскресным вечером мужчина отдыхал в компании 36-летнего односельчанина. Ориентировочно в 22.00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков гость схватился за нож и убил хозяина дома.

Ранее судимый, безработный местный житель задержан по подозрению в убийстве.

По факту преступления проводится проверка.-0-