Житель Брагинского района подозревается в убийстве односельчанина

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело пенсионера, жителя деревни Новая Иолча, с колото-резаными ранами обнаружили 2 декабря в 22.20 в его доме. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По предварительным данным, воскресным вечером мужчина отдыхал в компании 36-летнего односельчанина. Ориентировочно в 22.00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков гость схватился за нож и убил хозяина дома.
Ранее судимый, безработный местный житель задержан по подозрению в убийстве.
По факту преступления проводится проверка.-0-
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