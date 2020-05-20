Житель Браслава незаконно наловил рыбы на Br7 тыс.

20 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславском районе браконьер наловил рыбы более чем на Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Зная, что в период нерестового запрета нельзя пользоваться лодкой и судно на воде сразу привлечет внимание, житель Браслава выдумал свой способ передвижения по местным водоемам. На озере Неспиш мужчина нащупал мели между заросшими тростником островами и проложил тропу на полкилометра вглубь водоема. Там он установил мережу для незаконной добычи рыбы. Вечером 15 мая рыбак-нелегал приехал на озеро, достал из зарослей спрятанный накануне рюкзак с рыбацким костюмом и вброд отправился проверять установленную снасть. К тому времени в мережу попались два килограммовых угря и еще 16 особей другой рыбы.

Нарушителя задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело.

В Госинспекции напоминают: в большинстве регионов Беларуси все еще установлен нерестовый запрет на лов рыбы, также существенно ограничена охота. Незаконная добыча животных в этот период чревата серьезными штрафами. Вред за нерестящуюся рыбу считается по тройным таксам, а при добыче беременной самки зверя охотник заплатит за каждого нерожденного детеныша, как за взрослую особь.-0-