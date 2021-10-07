Житель Бреста лишился 4 т голубики из-за недобросовестного перевозчика

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста лишился большой партии голубики из-за недобросовестного перевозчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В Московский РОВД Бреста обратился с заявлением местный житель. Он рассказал, что летом заключил договор с индивидуальным предпринимателем на доставку голубики в Москву. Рассчитаться с перевозчиком необходимо было после продажи товара. Однако обязательства не были выполнены.

Милиционеры выяснили, что 42-летний житель Борисова распорядился 4 т голубики по своему усмотрению. Вместо Москвы доставил ягоды в другой российский город своему знакомому, который обещал рассчитаться за товар после продажи. Предприниматель вернулся в Беларусь и отключил мобильный телефон.

"Через некоторое время ему все же пришлось пообщаться со своим клиентом. Бизнесмен сообщил, что весь товар якобы изъяли сотрудники полиции, так как документы на него были оформлены ненадлежащим образом. Потерпевший не поверил этому и обратился в милицию", - рассказала Наталья Сахарчук. Сумма причиненного ущерба составила Br40 тыс.

Мужчина задержан, его действиям дана правовая оценка. Кстати, по словам фигуранта, ему так и не удалось заработать на голубике: знакомый сказал, что ягода испортилась и ее пришлось выбросить.-0-