Житель Бреста нашел у реки пистолет ТТ

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста нашел у реки пистолет времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Когда мужчина гулял вдоль Мухавца, увидел торчащую из песка рукоятку пистолета. О находке он незамедлительно сообщил в районный отдел милиции. Ей оказался пистолет ТТ времен Великой Отечественной войны.

Проводится баллистическая экспертиза, которая установит пригодность огнестрельного оружия для стрельбы, а также его модель.

В милиции напомнили, что с января этого года на территории страны проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие или боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности. В Бресте неучтенное оружие можно сдать в Московский РОВД. По этим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (162) 25-57-48 или 102 (в выходные и нерабочие дни).-0-