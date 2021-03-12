Житель Бреста получил 2 года ограничения свободы за оскорбление представителей власти

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бреста приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
Как установлено в суде, обвиняемый в публичных местах - на информационных стендах фасадов многоэтажных жилых домов в Бресте - расклеил листовки с фотографиями сотрудников ОВД, содержавшие недостоверную и крайне негативную информацию о них. Это заметили случайные прохожие, которые после ознакомления с текстом листовок сообщили об этом в милицию.
Обвиняемый в ходе судебного следствия полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Бреста вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор.-0-