Житель Бреста продал сведения, составляющие банковскую тайну - возбуждено уголовное дело

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о коммерческом шпионаже. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, в конце октября прошлого года 31-летний житель Бреста осуществил несанкционированный доступ к базе с кредитными договорами одного из банков, после чего скопировал необходимую информацию о кредитополучателях и продал данные сведения, получив денежное вознаграждение в размере $4 тыс.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина нашел покупателя в социальной сети ВКонтакте, где общался с ним под созданной фейковой страницей, так как хотел оставаться анонимным. Для передачи сведений брестчанин использовал своего знакомого, который не знал о его преступной деятельности.

В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю о том, что доступ к информации он получил, когда работал в коммерческих организациях в Гродно. Продать сведения, составляющие банковскую тайну, он решил, так как нуждался в деньгах на содержание семьи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 (коммерческий шпионаж) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-