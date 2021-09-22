Житель Бреста пытался купить криптовалюту и стал жертвой мошенника

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста хотел купить криптовалюту, но лишился денег. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 33-летний житель Бреста в одном из Telegram-каналов разместил объявление о покупке криптовалюты. На объявление откликнулся злоумышленник. Пообещав продать криптовалюту, неизвестный убедил мужчину перевести посредством терминала на его банковский счет Br750. Потерпевший перевел деньги, однако криптовалюту так и не получил.
По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Следователи обращают внимание: будьте внимательны при осуществлении финансовых операций со своими денежными средствами. Не приобретайте криптовалюту у малознакомых людей, даже если их предлоги кажутся заманчивыми. Убедитесь в возможности лица исполнить принимаемые на себя обязательства. Передачу денежных средств оформляйте документально.-0-