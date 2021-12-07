Житель Бреста в автобусе угрожал школьнику ножом

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 44-летнего мужчину, который в автобусе приставил нож к шее подростка. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент случился вечером 2 декабря. Мужчина ехал в рейсовом автобусе. На соседних сиденьях расположились трое школьников. По мнению пассажира, они громко смеялись. Он встал со своего места и приставил складной нож к шее 13-летнего юноши: угрожал применить оружие, если молодые люди не будут вести себя тише. Ребята испугались и на ближайшей остановке вышли. Однако они оказались не робкого десятка. Когда хулиган тоже вышел из транспорта, школьники проследили его путь до дома, а потом сообщили о случившемся в милицию.

На место приехала следственно-оперативная группа. Следователь провел осмотр места происшествия, был изъят нож, по которому назначена экспертиза холодного оружия. Допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели. В отношении мужчины Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Во время поездки в автобусе он был пьян. Сейчас фигурант задержан и дает признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хищение.-0-