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13 ноября 2019, 18:05

Житель Бреста заболел малярией в Уганде

Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два случая завозной малярии зарегистрированы в 2019 году в Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Корзан.

В начале октября в учреждение здравоохранения с высокой температурой обратился 35-летний житель областного центра. Первоначально у мужчины были диагностированы ОРИ и лихорадка неясной этиологии. Когда он сообщил, что в январе-феврале текущего года находился в Африке, его соответствующе обследовали и выявили возбудителей четырехдневной малярии.

Как оказалось, брестчанин в составе группы волонтеров-добровольцев миссии одной из религиозных конфессий был в Уганде - неблагополучной по малярии стране. При этом химиопрофилактику он не проводил и никаких препаратов не применял. Единственное, чем вооружили миссионеров, это экспресс-тесты для определения заболевания малярией. Так в конце февраля мужчина узнал, что подхватил малярию. В Уганде он лечился препаратами, которые выдали местные медики.

"Судя по всему, домой он вернулся недолеченным. Мы подозреваем, что он снял симптомы тропической малярии, но остались следы четырехдневной - клиника заболевания была выраженная. Четырехдневная малярия - это не смертельное заболевание, но если его не лечить, может осложниться серьезной болезнью почек с неблагоприятным прогнозом. Причем длиться четырехдневная малярия как инфекция может десятилетиями", - отметила Алла Корзан.

Мужчину уже выписали из стационара. Теперь он будет находиться под наблюдением врача-инфекциониста во избежание рецидива заболевания.

А вот для 54-летнего жителя Кобрина поездка в Африку закончилась летальным исходом. Мужчина работал матросом грузового судна в Демократической Республике Конго. В январе он вернулся на родину и спустя несколько дней почувствовал себя плохо. К сожалению, он поздно обратился к врачам. Спасти его не удалось - у мужчины оказалась тяжелейшая церебральная форма тропической малярии, от которой можно скончаться за 2-5 дней после появления симптомов. Как выяснилось, кобринчанин ни до, ни во время своей загранпоездки не использовал противомалярийные препараты.

Специалисты рекомендуют заблаговременно, до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Юго-Восточную Азию, Южную Америку, в меньшей степени - Ближний Восток, проконсультироваться у врача-инфекциониста и начать прием по его назначению лекарственных противомалярийных препаратов. После возвращения при малейшем ухудшении состояния здоровья нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о посещении эндемичных стран.-0-

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