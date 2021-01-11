Житель Брестского района хранил более 300 патронов для винтовки Мauser

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района хранил дома более 300 раритетных патронов для винтовки Мauser, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Сотрудникам милиции стало известно о том, что 28-летний житель деревни Скоки хранит у себя патроны. На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Брестского межрайонного отдела ГКСЭ. В ходе осмотра подсобного помещения в шкафу обнаружена сумка, а в ней более 300 патронов.

Мужчина пояснил правоохранителям, что выкопал их в лесу более года назад. О "кладе" ему перед смертью рассказал дедушка. Патроны были покрыты серо-зеленым налетом и коррозией. На многих просматривался год изготовления - с 1915 по 1938.

Согласно заключению эксперта, это были винтовочные патроны, которые используются для стрельбы из винтовок Мauser модели 1888/1898 годов и другого огнестрельного нарезного оружия. Патроны изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия. Часть из них пригодна для стрельбы.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело.-0-