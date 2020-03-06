Житель Брестского района лишился двух незаконно ввезенных из-за границы легковушек

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни с начала текущего года выявили пять фактов незаконного ввоза легковых автомобилей на территорию Евразийского экономического союза. Машины пересекали границу под видом зарегистрированных в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Использование регистрационных номерных знаков, принадлежащих другим транспортным средствам, а также видоизменение идентификационных номеров кузова - наиболее распространенный способ незаконного провоза авто через границу, отметили в Брестской таможне. По всем выявленным в этом году правонарушениям проводятся административные процессы по ч.2 ст.14.1 (незаконное перемещение товаров через таможенную границу) КоАП.

В частности, 44-летний житель Брестского района нелегально ввез из-за границы автомобили "Ситроен С8" и "Фольксваген Пассат". Для этого использовал номерные знаки других машин. Брестские таможенники вскрыли незаконную схему, автомобили 2003 и 2004 годов выпуска изъяты до решения суда.

Аналогичная ситуация произошла с 49-летним минчанином в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Мужчина пытался ввезти в Беларусь "Опель" 1997 года выпуска. Сотрудники таможни пресекли попытку.-0-