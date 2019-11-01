Житель Брестского района нашел на своем участке патроны и костные останки

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района на своем участке обнаружил патроны и костные останки человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Случай произошел 31 октября в деревне Страдечь. Мужчина вместе с сыном копал траншею для посадки голубики. Они обнаружили костные останки, два патрона и составные части винтовки. Мужчина сообщил о находке правоохранителям - на место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Государственного комитета судебных экспертиз.

При осмотре места происшествия следователи решили вызвать саперно-пиротехническую группу. В результате из земли извлекли 79 патронов, костные останки, а также фрагменты личных вещей. Предположительно, все обнаруженное относится к периоду Великой Отечественной войны.

Количество людей, которым принадлежат останки, а также давность их захоронения установит медико-криминалистическая экспертиза. Баллистическая экспертиза определит марку патронов и их пригодность для стрельбы.

Проводится проверка.-0-