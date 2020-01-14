Житель Брестского района обгорел, разжигая барбекю

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мужчина обгорел, разжигая барбекю, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел утром 13 января на территории одного из садоводческих товариществ. По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения решил разжечь барбекю с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В итоге по личной неосторожности вспыхнули не только угли, но и одежда на пострадавшем. Родственники вызвали бригаду скорой помощи. С ожогами головы, рук, дыхательных путей мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу.-0-