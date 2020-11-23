Житель Брестского района осужден за взятку пограничнику

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу о даче взятки и соучастии в даче взятки старшему инспектору пограничной заставы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В мае 27-летний житель Брестского района при пособничестве своего 22-летнего односельчанина передал взятку старшему инспектору погранзаставы "Томашовка". Деньги предназначались за помощь в нелегальном перемещении сигарет через белорусскую границу. Пограничник отказался в этом участвовать, сообщив о поступившем предложении командованию Брестской погрангруппы. Во время передачи денег старший фигурант был задержан.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал мужчину виновным в даче взятки (ч.1 ст.431 УК). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. По амнистии обвиняемый на один год освобожден от наказания.

Его подельник признан виновным в соучастии в даче взятки (ч.6 ст.16 и ч.1 ст.431 УК). Сельчанина осудили на два года лишения свободы. К нему решено условно не применять назначенное наказание, если в течение двухлетнего испытательного срока он не совершит новое преступление. Также мужчина должен заплатить уголовно-правовую компенсацию в 50 базовых величин (Br1350).

Приговор вступил в законную силу.-0-