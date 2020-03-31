Житель Брестского района приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и перемещении их через границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Житель Брестского района 1974 года рождения ранее уже был судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Находясь в Украине, он получил не менее 3,6 кг смеси семян мака и маковой соломы для последующего сбыта и перевез через границу на рейсовом автобусе Луцк-Брест. Также мужчина изготовил не менее 0,1 г ацетилированного опия. Часть употребил, остальное хранил. Наркотические вещества у фигуранта изъяли правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в незаконных перемещении наркотических веществ через таможенную границу ЕАЭС (ч.1 ст.328-1 УК), хранении и перемещении наркотиков с целью сбыта (ч.3 ст.328 УК), а также их изготовлении без цели сбыта (ч.1 ст.328 УК). Он приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 200 базовых величин (Br5,4 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-