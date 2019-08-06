Житель Брестского района пытался продать знакомому угнанный автомобиль

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области пьяный мужчина угнал автомобиль и попытался продать его своему знакомому, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В Каменецкий РОВД позвонила жительница деревни Кунаховичи и рассказала, что по селу на автомобиле "Ауди 100" разъезжает пьяный водитель. Наряд ГАИ остановил легковушку на подъезде к деревне Бушмичи. За рулем находился житель Брестского района 1979 года рождения. Выяснилось, что мужчина похитил машину своего знакомого, с которым распивал спиртное. Когда хозяин заснул, он спустился в гараж, завел автомобиль и поехал кататься.

Фото УВД Брестского облисполкома

В пути у угонщика возникла идея продать "Ауди" и он направился к приятелю в Каменецкий район. Договорившись о сумме покупки, они решили проверить технические возможности автомобиля. Тест-драйв устроили по дорогам в сельской местности. Оба мужчины были пьяными, у водителя - 3,5 промилле алкоголя. В отношении него составлено три административных протокола - за вождение без прав и в состоянии опьянения, за неиспользование ремня безопасности.

Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-