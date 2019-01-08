Житель Брестского района пытался ввезти пиротехнику на Br8 тыс.

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мокраны" пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси крупной партии пиротехники, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Возвращаясь из Украины, 18-летний житель Брестского района выбрал для движения зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих декларированию. При проведении таможенного досмотра в принадлежащем ему автомобиле Audi A6 было обнаружено более 750 незадекларированных пиротехнических изделий. Петарды были спрятаны в салоне транспортного средства, в том числе - с использованием специально оборудованного тайника.

В отношении молодого человека начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через границу с использованием тайников или других способов, затрудняющих их обнаружение) КоАП . Автомобиль 1994 года выпуска и сокрытые в нем пиротехнические изделия общей стоимостью свыше Br8 тыс. изъяты до решения суда.

"Ввезти пиротехнику на территорию Беларуси могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов МЧС и обязательной декларации товара. Перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено", - напомнили в таможне.-0-

Фото Брестской таможни