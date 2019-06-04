Житель Брестского района вез трех детей на озеро в прицепе мотоблока

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоблок, в прицепе которого перевозили детей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Сегодня около 11 часов на автодороге Н134 Жабинка-Мотыкалы внимание инспекторов привлек мотоблок с накрытым покрывалом прицепом, который двигался со стороны озера Смуга. Водителя остановили для проверки. Приподняв покрывало, инспектор увидел лежащих в прицепе детей - двух мальчиков (8 и 9 лет) и девочку (7 лет).
Как пояснил 32-летний водитель, ему не с кем было оставить ребенка дома, поэтому он взял его с собой на рыбалку и для компании прихватил его друзей.
За нарушение правил перевозки пассажиров в отношении мужчины составлен административный материал по ч.5 ст.18.14 КоАП. Инспекторы на служебном автомобиле доставили юных пассажиров к месту жительства в агрогородок Большие Мотыкалы.-0-
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