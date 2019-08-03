Житель Брестского района ввез в Беларусь семь автомобилей под видом одного

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили схему незаконной поставки транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, с октября 2018 года по февраль 2019 года 57-летний житель Брестского района ввез на территорию Беларуси под видом одного транспортного средства семь автомобилей "Ауди". Белорусские регистрационные знаки одной легковушки устанавливались на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну они ввозились по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих декларированию, после чего реализовывались в Беларуси.

Сотрудники таможни изъяли транспортные средства. В результате проведенного УСК по Брестской области расследования установлено, что противоправными действиями мужчины бюджету был причинен ущерб на сумму более Br115 тыс.

Следователи его действия квалифицировали по ч.1 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Беларуси. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест.-0-