Житель Брестской области похитил 20 т яблок

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержан 29-летний мужчина, который похитил 20 т яблок на общую сумму свыше Br19 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию обратился минчанин с заявлением об установлении личности и местонахождения водителя грузового автомобиля, который должен был перевезти 20 т яблок из Минска в Гомель, однако в условленное место не прибыл и перестал выходить на связь. Заявитель рассказал, что попросил своего знакомого разместить в интернете заявку о перевозке товара по маршруту Минск - Гомель. Через некоторое время позвонил мужчина по имени Артем, который предложил организовать перевозку по маршруту на принадлежащей ему грузовой автомашине. Встретившись на территории склада, мужчины загрузили 20 т яблок в автомобиль, после чего водитель уехал, однако к месту назначения не прибыл, мобильный телефон отключил", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя грузового автомобиля и задержали его. Им оказался 29-летний житель Брестской области. Выяснилось, что мужчина, обнаружив в соцсетях объявление о перевозке товара, решил воспользоваться предложением, а узнав, что яблоки будут перевозиться без сопроводительных документов, решил их похитить и перепродать. В целях конспирации водитель автомобиля заменил регистрационный знак и стал использовать сим-карту, приобретенную у неизвестного лица в социальной сети.

После того как 20 т яблок были загружены в автомашину, мужчина вывез их в Молодечно, где реализовал, а денежные средства оставил себе. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.-0-