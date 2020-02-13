Житель Брестской области спрятал в тайниках автомобиля косметические препараты на Br6 тыс.

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили партию косметических препаратов на Br6 тыс., спрятанную в тайниках автомобиля, сообщили БЕЛТА в таможне.

Житель Брестской области возвращался из Польши на автомобиле через республиканский пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, подтвердив тем самым отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.

Однако при проведении таможенного досмотра в пустотелом пространстве сабвуфера, приборной панели и в ящике для инструментов инспекторы обнаружили 25 упаковок препарата для инъекций, предназначенного для косметических целей.

Общая оценочная стоимость незадекларированного товара составила Br6 тыс. Товар и транспортное средство изъяты до решения суда. Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП - перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через границу Евразийского экономического союза с использованием тайников. Фигуранту грозит штраф до 30 базовых величин (1БВ - Br27), а также конфискация товара и автомобиля.

Всего с начала года в пунктах таможенного оформления Беларуси выявлено 305 случаев перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля - примерно по 5 случаев в сутки. За прошлый год зарегистрировано 1895 таких фактов.-0-