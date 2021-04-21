Житель Брестской области за похищение автомобилей получил 5 лет колонии

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об угоне и краже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации Брестской областной прокуратуры.

В конце 2019 года фигурант получил автомобиль для выполнения ремонтных работ. Через некоторое время, будучи пьяным, он взял чужую машину и поехал на ней кататься. Угонщика задержали сотрудники ГАИ. Вскоре после этого мужчина похитил автомобиль в Каменецком районе. Чтобы уклониться от ответственности за преступление, скрывался в России. Однако его задержали в соседней стране и выдали Беларуси.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.214 (угон транспортного средства) и ч.2 ст.205 (кража) УК. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда апелляционную жалобу оставила без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.-0-