Житель Буда-Кошелево хранил на даче марихуану

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Буда-Кошелевского РОВД выяснили, что житель райцентра хранил на даче в Потаповке марихуану, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что 39-летний мужчина приобрел летний домик в деревне и устроил там схрон наркотиков. В помещении оперативники нашли зеленое вещество растительного происхождения. Оно хранилось в тайниках на чердаке. По заключению экспертизы, это марихуана весом почти 200 г.

Фото ГКСЭ по Гомельского области

"В сарае неподалеку правоохранители обнаружили бутылки с опийным сгоном и приспособление для употребления зелья", - добавили в УВД.

30 сентября возбудили уголовное дело. В отделении информации и общественных связей отметили, что неработающий житель райцентра ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, к административной - за употребление наркотиков.-0-