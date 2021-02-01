Житель Буда-Кошелево задержан за попытки автоугонов

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буда-Кошелевские оперативники раскрыли серию попыток автомобильных угонов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В начале января шесть местных жителей сообщили в милицию, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одной из машин отсутствовала магнитола.

Сыщики вышли на след 31-летнего местного жителя, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, был судим за кражи и угоны. "В 2014 году он освободился из мест лишения свободы и остепенился. Но злоупотребление спиртным в новогодние праздники сыграло с ним злую шутку. Разгоряченный алкоголем мужчина решил обворовать несколько авто, а попутно и покататься на некоторых из них", - рассказали в УВД.

Житель Буда-Кошелево задержан и дает признательные показания.-0-