Житель Буда-Кошелевского района дважды пытался угнать авто - оба раза неудачно

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две неудачные попытки угона закончились для 20-летнего жителя Буда-Кошелевского района уголовными делами, сообщили БЕЛТА в МВД.

В одну из майских ночей в Гомеле прохожий обратил внимание на молодого человека, который безуспешно пытался завести машину, припаркованную у края дороги. Мужчина предположил, что парень пьян, и вызвал милицию.

Прибывшие правоохранители застали в салоне ВАЗа жителя Буда-Кошелевского района. Попытка угона была очевидна: из-под руля торчали провода, замок зажигания разобран.

"Молодой человек пояснил, что возвращался домой после застолья. Чтобы не идти пешком, решил угнать "Жигули", - рассказали в отделе уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля. Парень вскрыл дверь, попытался завести авто, замкнув провода зажигания, однако безуспешно. Тогда он открыл капот и увидел, что нет аккумулятора - владелец снял батарею, чтобы ее не украли.

Выяснилось, что задержанный причастен и к попытке угона Fiat двумя ночами ранее. Сценарий преступления тот же: пьяные посиделки, дорога домой, жажда приключений. Дверной замок в машине не работал, она всегда оставалась незапертой. Злоумышленник попал в салон, сломал кожух рулевой колонки, вырвал замок зажигания. Однако итог оказался провальным: автомобиль не завелся ни стартером, ни с передачи в движении.

Возбуждены уголовные дела за покушение на угон. Задержанный молодой человек неоднократно судим за имущественные преступления, злоупотребляет алкоголем.-0-