Житель Буда-Кошелевского района поджег дом с семьей и гостем

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буда-Кошелевским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Предварительно установлено, что утром 1 января 40-летний житель поселка Ветка из канистры облил бензином часть стены и окно своего дома. При этом мужчина заблокировал входную дверь и поджег строение. Внутри остались его супруга 1985 года рождения, 11-летний сын и местный житель 1986 года рождения.

В инциденте никто не пострадал.

Мужчина задержан и заключен под стражу.-0-