Житель Буда-Кошелевского района разместил в соцсети аудиозапись с оскорблением Президента

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приверженец неонацизма в соцсетях публично оскорбил Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Аудиозапись со словами оскорбительного содержания в отношении главы государства появилась в открытом доступе в социальной сети "ВКонтакте" в августе 2020 года. Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК МВД задержали уроженца одной из деревень Буда-Кошелевского района. Молодой человек работает грузчиком в гомельской фирме. "Оперативники установили, что именно он на своей странице в социальной сети в открытом для прослушивания и скачивания доступе разместил запись. 22-летний молодой человек - приверженец ультраправых идей неонацизма, а также сторонник молодежной субкультуры Skinhead. Парень - активный участник незаконных массовых мероприятий и протестных акций августа и осени 2020 года", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление Президента Республики Беларусь.-0-