Житель Быхова подозревается в краже оград с кладбища

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быхове местный житель подозревается в краже оград с кладбища. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Местные жители обнаружили пропажу оград с захоронений их родственников, когда приехали навести порядок после зимы. По их словам, еще в январе все было в порядке. Граждане обратились в местный РОВД.

В совершении преступления подозревается быховчанин 1993 года рождения. Во время осмотра места преступления специалисты обнаружили два следа обуви. После задержания подозреваемого сотрудники милиции проверили обувь молодого человека. Следы его ботинок по размеру и конфигурации рисунка схожи с теми, что были обнаружены на кладбище.

Следственный комитет в отношении задержанного возбудил уголовное дело. Установлено, что украденные ограды он сдал на металлолом.-0-