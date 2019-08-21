Житель Быхова задержан за хранение марихуаны

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Оперативниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома на автовокзале в Могилеве задержан 20-летний житель Быхова, который хранил при себе более 200 г марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД.
По предварительной информации, марихуану мужчина вырастил на пустыре в Быховском районе для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Сотрудники наркоконтроля проводят дальнейшие оперативные мероприятия по установлению его возможной причастности к сбыту марихуаны, а также иным уголовного наказуемым деяниям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2803 BYN
|2.278 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0584 BYN
|2.056 BYN
|2.059 BYN
|RUB
|3.0864 BYN
|3.1 BYN
|3.105 BYN