Житель Быхова задержан за хранение марихуаны

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Оперативниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома на автовокзале в Могилеве задержан 20-летний житель Быхова, который хранил при себе более 200 г марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД.

По предварительной информации, марихуану мужчина вырастил на пустыре в Быховском районе для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники наркоконтроля проводят дальнейшие оперативные мероприятия по установлению его возможной причастности к сбыту марихуаны, а также иным уголовного наказуемым деяниям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.-0-