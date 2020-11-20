20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Быховского района хранил на участке почти 38 т металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники Быховского РОВД произвели осмотр приусадебного участка 31-летнего жителя деревни Мокрянские Хутора. На придомовой территории правоохранители обнаружили 37 840 кг лома черного металла.

Хозяин участка пояснил, что весь лом принадлежит его знакомому, 42-летнему нигде не работающему жителю деревни Мокрое Быховского района. Установлено, что черный металл он собирал на прилегающих территориях для последующей сдачи в пункт приема металлолома с целью получения дохода.

Металл на общую сумму более Br11 300 изъят и передан на ответственное хранение в УП "Могилеввторчермет". Проводится проверка.

"Незаконно собиравшему чермет гражданину грозит привлечение к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения. К слову, с этой статьей кодекса мужчина знаком: ранее неоднократно привлекался по ней к ответственности", - добавили в УВД.-0-