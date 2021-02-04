Житель Чаусского района получил один год ограничения свободы за угрозу убийством в Telegram-канале

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Чаусского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминирована угроза убийством по ст.186 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Как установлено, 50-летний мужчина с 9 по 15 августа 2020 года через мобильный телефон разместил в одном из Telegram-каналов текстовое сообщение с угрозой убийством в адрес председателя районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо. Причина - названные граждане поддерживали политику главы государства. При этом обвиняемый не ограничил доступ к своему сообщению других пользователей сети интернет, чем публично высказал угрозу убийством. Потерпевшие, ознакомившись с перепиской мужчины в Telegram-канале, имели основания опасаться осуществления угрозы", - рассказали в прокуратуре.

К слову, некоторые пользователи Telegram-канала, где обвиняемый разместил текстовое сообщение, также восприняли его угрозу как реальную и призвали мужчину не совершать необдуманных поступков.

В итоге прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело частно-публичного обвинения, а Чаусский райотдел Следственного комитета провел предварительное расследование.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Чаусского района постановил в отношении жителя Чаусского района обвинительный приговор. На основании ст.186 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-