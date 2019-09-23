Житель Чечерска обнаружил при ремонте дома под полом боеприпасы времен войны

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерска обнаружил в доме под полом боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Чечерского РОВД 22 сентября обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил предметы, похожие на снаряды.

Как выяснилось, мужчина переехал в частный дом два года назад и с недавнего времени начал ремонт. Снял половые доски, начал выравнивать землю в подполье и примерно на глубине 10 см увидел железные болванки, напоминающие военные снаряды.

Строительные работы были прекращены. По указанному адресу прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Специалисты извлекли из земли две минометные мины 81 мм, артиллерийский снаряд 75 мм и артиллерийский взрыватель.

Найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома