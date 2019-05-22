22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерска подозревается в компьютерном саботаже за удаление аккаунта дочери с ее странички в социальной сети, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.
Мужчина решил узнать, с кем общается его несовершеннолетняя дочь в соцсетях. Для этого периодически заходил на ее страничку, читал переписку и порой оставлял сообщения от ее имени.
Когда девушка поняла, что кто-то еще имеет доступ к ее аккаунту, обратилась в милицию. В поле зрения правоохранителей оказался ее отец, который поторопился замести свои следы и удалил аккаунт дочери.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 351 УК (компьютерный саботаж). По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение.-0-
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