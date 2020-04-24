Житель Чечерского района дважды нарушил режим самоизоляции

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерского района дважды пьяным нарушил режим самоизоляции. Он будет привлечен к административной ответственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

30-летний житель деревни Волосовичи вернулся 18 апреля домой из России, ехал он лесными дорогами. Медики и сотрудники милиции, увидев автомобиль с российскими номерами, вручили владельцу требование о самоизоляции и разъяснили меры ответственности.

Однако ближе к ночи сельчанин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. "Правда, уехать далеко не получилось: машину задержали милиционеры. Медосвидетельствование показало 1,32 промилле", - рассказал Виталий Пристромов.

Составили административный протокол, авто отправили на охраняемую стоянку. Протрезвевшему сельчанину вновь рассказали о требованиях режима самоизоляции.

22 апреля рейдовая группа РОВД увидела на улице этого же мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он сопротивлялся. Нарушителя доставили в райотдел милиции и составили два административных протокола.

Как рассказал заместитель начальника Чечерского РОВД Денис Новиков, теперь сельчанин будет на особом контроле милиции. Правоохранители патрулируют лесные и проселочные дороги, которые могут использоваться для проезда из страны-соседки в обход трасс.-0-