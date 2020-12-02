Житель Давид-Городка пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестской области посадил за руль бесправника, а когда машину остановила ГАИ, пытался дать взятку сотрудникам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Случай произошел 28 ноября на дороге возле деревни Букча Лельчицкого района Гомельской области. Наряд областной ГАИ остановил Mercedes-Benz, которым управлял бесправник. Хозяин автомобиля, 44-летний житель Давид-Городка, сидел рядом. Водительское удостоверение у него было с собой.

В отношении мужчин начали административный процесс. Однако владелец транспортного средства, чтобы избежать ответственности за передачу права управления автомобилем, попытался дать инспектору взятку. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности мужчина не реагировал и в итоге оставил Br100 в служебном автомобиле возле водительского сиденья. Милиционеры вызвали следственно-оперативную группу.

Следователи дали правовую оценку действиям владельца машины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.-0-