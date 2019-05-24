Житель Дятловского района избил соседа по общежитию и угнал его машину

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Дятловского района избил соседа по общежитию и угнал его автомобиль "Жигули". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 23 мая к жильцу общежития в деревне Денисово зашел его 22-летний сосед и попросил дать на время машину. На отказ он отреагировал неадекватно.

"Злоумышленник ударил владельца авто два раза кулаком в лицо, забрал со стола ключи от ВАЗа и уехал. Как выяснилось, подозреваемый направлялся в райцентр", - рассказали в ГАИ.

На утро в Дятлово угонщика задержали. Он приехал на чужой машине в гипермаркет, который находится напротив райотдела милиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Ранее он привлекался к ответственности за кражу. Известно, что подозреваемый злоупотребляет спиртным.-0-