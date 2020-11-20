Житель Дятловского района напал с ножом на сотрудников милиции

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Дятловского района напал с ножом на троих сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Савичи Дятловского района. Правоохранители осматривали жилой дом 66-летнего местного жителя. Его сына, с которым они проживают совместно, задержали на несанкционированном массовом мероприятии. По этой причине в доме проводились процессуальные действия.

"Изначально все проходило спокойно. Но в какой-то момент пенсионер стал вести себя агрессивно. Сначала он пытался открыть газ на кухне, а позже взял нож и размахивая им направился в сторону милиционеров. Противоправные действия мужчины были оперативно пресечены, вреда здоровью сотрудников он нанести не успел", - рассказали в милиции.

За участие в несанкционированном массовом мероприятии сын привлечен к административной ответственности. А в отношении его отца за нападение с ножом возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".-0-