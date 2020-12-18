Житель Дятловского района задержан за призывы к насилию над милиционерами

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан националист, призывавший к насилию над милиционерами. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С лета 2019 года мужчина размещал на своей странице в интернете материалы, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Он же призывал к насильственным действиям в отношении милиционеров и членов их семей. Задержали 35-летнего жителя Дятловского района сотрудники 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В 2017 году фигуранта судили по аналогичной статье. За обнародование в соцсети видеозаписи с избиением иностранца суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Известно, что подозреваемый, отец трех малолетних дочерей, придерживается националистических взглядов и является активным членом незарегистрированной группировки "Скинхеды".-0-