Житель Добруша лишился денег при попытке купить видеокарту в интернете

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Добруша лишился денег при попытке купить видеокарту по объявлению в интернете, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Добрушский РОВД обратился 35-летний местный житель и сообщил, что через сайт крупной торговой площадки у него похитили деньги. Мужчина рассказал, в объявлениях ему приглянулась компьютерная видеокарта. Цена в Br550 устроила. Продавцом представился житель Минска. В чате стороны договорились о пересылке товара почтой. Продавец попросил предоплату Br200. Покупатель согласился, добросовестно перечислил деньги на банковскую карту и стал ожидать товар. Однако через пару дней связь с минчанином оборвалась. На сообщения в чате он уже не отвечал.

Спустя две недели житель райцентра решил пойти в милицию. Оперативники уголовного розыска вышли на предполагаемого продавца. Им оказался 16-летний житель столицы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В УВД рекомендуют при онлайн-покупках обращать внимание на некоторые потенциально опасные признаки. Среди них специалисты называют низкую цену, требование предоплаты, отсутствие контактной информации и сведений о продавце, его истории, неточность или несоответствие в описании товаров, излишнюю настойчивость продавцов и менеджеров.-0-