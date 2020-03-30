Житель Добруша оставил в пятиэтажке боеприпасы времен войны - эвакуировали более 60 человек

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Добруша при сборе металлолома нашел боеприпасы времен войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как выяснилось, 39-летний добрушанин собирает металлолом в соседних с райцентром деревнях. Днем 29 марта он положил найденное в подвал пятиэтажного дома. "При сортировке обратил внимание на железки, которые напоминали снаряды. О находке мужчина сообщил в милицию и вынес мешок из подвала на улицу", - рассказали в УВД.

Для безопасности из квартир дома эвакуировали 62 человека.

На месте работали специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Саперы осмотрели предметы. Ими оказались минометная мина и часть артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы изъяты.-0-