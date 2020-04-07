7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Добруша пытался незаконно перевезти 500 л спиртосодержащей жидкости, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сегодня в 00.20 сотрудники ОГАИ и ОБЭП Калинковичского РОВД в 5 км от райцентра остановили "Ауди-100". За рулем находился 54-летний житель Добруша. Салон легковушки был заставлен 50 канистрами с жидкостью по 10 л каждая с характерным запахом спирта. По словам правоохранителей, каких-либо документов на спиртосодержащую продукцию у мужчины при себе не было.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Груз изъят и направлен на экспертизу. Проводится проверка.-0-