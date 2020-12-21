21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Добрушского района хранил самодельный пистолет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Сообщение о том, что в деревне Дубровка местный житель 1967 года рождения хранит незарегистрированное огнестрельное оружие, поступило в войсковую часть 1242.

Мужчина пояснил, что у него был пистолет, но он давно выбросил его. Однако при осмотре дома следственно-оперативная группа обнаружила самодельное изделие для стрельбы. В канале ствола был патрон. Следователь направил объект на баллистическую экспертизу.

По данным эксперта, все части и детали пистолета, за исключением ствола, - из металлических деталей преимущественно хозяйственно-бытового назначения. Согласно заключению, пистолет изготовлен самодельным способом и является гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 6,7 мм. Он пригоден для стрельбы с использованием метода раздельного заряжания.

В отношении мужчины Добрушским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-